Leichte Entspannung deutete sich an, als China die Journalistin Cheng Lei freiliess. Die chinesischstämmige Australierin arbeitete für Chinas staatlichen Auslandssender CGTN und sass mehrere Jahre in Haft, weil sie Staatsgeheimnisse verraten haben soll. Zuletzt brachte das Todesurteil gegen den Schriftsteller Yang Hengjun, der auch einen australischen Pass besitzt, wieder Unruhe in das Verhältnis. Die chinesischen Behörden hatten ihn wegen Spionage schuldig gesprochen. Die Strafe könnte in eine lebenslange Haft umgewandelt werden.