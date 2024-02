Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist Qiagen traut sich nach einem deutlichen Rückgang von Umsatz und Ergebnis im vergangenen Jahr zumindest wieder etwas Wachstum zu. Dabei will der Dax-Konzern 2024 auch seine Profitabilität leicht verbessern - trotz voraussichtlich geringerer Zinserträge, einer höheren Steuerquote sowie Investitionen in das Bioinformatik-Geschäft, wie Qiagen am Dienstagabend mitteilte.

06.02.2024 22:09