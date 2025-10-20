Das «Wall Street Journal» hatte vor einem Monat israelische und arabische Beamte zitiert, wonach die Hamas schätzungsweise weiter über Zehntausende Kämpfer in ihren Reihen verfüge, wobei es sich jedoch vielfach um neue Rekruten mit wenig Ausbildung handele. Die Hamas gelobte gerade erst die Fortsetzung des bewaffneten Kampfes gegen Israel, auch wenn die Kassam-Brigaden am Sonntag verlauten liessen: «Wir bekräftigen unsere vollständige Verpflichtung, alles umzusetzen, was vereinbart wurde.» Dies gelte vor allem für die Waffenruhe in allen Gebieten des Gazastreifens, hiess es.