Im Juli des vergangenen Jahres waren sowohl am DHL-Frachtzentrum am Flughafen Leipzig als auch in einem DHL-Warenlager in der Nähe von Birmingham Pakete in Brand geraten. In Polen setzte ein Paket auch einen DHL-Lkw in Brand. Laut dem damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang hätte die brennende Paketsendung einen Flugzeugabsturz auslösen können.