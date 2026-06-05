Nach der Panne bei einem Dreamliner am Frankfurter Flughafen ist das betroffene Flugzeug zum Technik-Gelände geschleppt worden. Die Boeing 787-9 von der Lufthansa sei in der Nacht enttankt und angehoben worden, teilte die Lufthansa mit. «Nach dem Anheben wurde das Fahrwerk ausgefahren und das Flugzeug auf eigenen Rädern zum Technik-Gelände geschleppt.»