Oberkommando der Armee informiert bislang auf Plattform X

Das Oberkommando der polnischen Armee informiert bislang auf der Plattform X darüber, wenn wegen der Luftangriffe gegen die Ukraine Nato-Kampfjets aufsteigen. Die Kampfjets haben die Aufgabe, Geschosse zu beobachten, die sich dem polnischen Luftraum nähern, um diese bei einem Eindringen eventuell abzuschiessen. Auch die Nachricht von dem Eindringen der Rakete in Polens Luftraum wurde zunächst auf X verbreitet.