Aussenminister Johann Wadephul setzt nach der Verschiebung seiner China-Reise auf Dialog und fairen Handel mit der Volksrepublik. Europa müsse sich breiter aufstellen und Risiken minimieren. «Parallel setzen wir darauf, dass ein fairer Handel mit China in allen Bereichen, auch in Bereichen der seltenen Erden und auch der Chips, weiter möglich ist», sagte der CDU-Politiker am Rande einer Reise nach Brüssel. Man sei zu diesem fairen Austausch bereit und glaube, «dass wir auch in Peking wieder Partner finden».