Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück hat trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien 2025 einen weiteren Rekordgewinn eingefahren. Der Überschuss stieg um 13 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag in Hannover mitteilte. Allerdings musste der Rückversicherer im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. Januar einen weiteren Preisrückgang hinnehmen. Bei den weiteren Vertragserneuerungen im Laufe des Jahres erwartet das Management eine Fortsetzung dieses Trends.