Nach dem Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen Ende 2025 werden ab heute Schliessfachinhaber zwangsweise vorgeführt, die bislang nicht auf Vernehmungstermine der Polizei reagiert haben. Dies habe die Staatsanwaltschaft Essen angeordnet, wie die Polizei Gelsenkirchen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.