DELHI (awp international) - Nach dem mutmasslichen Beschuss zweier indisch beflaggter Handelsschiffe in der Strasse von Hormus hat das Aussenministerium in Neu-Delhi den iranischen Botschafter einbestellt. Bei dem Treffen am Abend (Ortszeit) sei dem Diplomaten die «tiefe Besorgnis Indiens über den Schiessvorfall» übermittelt worden, hiess es in einer Mitteilung des Ministeriums. Die Behörde sprach konkret von Schüssen auf die Handelsschiffe. Weitere Details wurden nicht genannt.