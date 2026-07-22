Trump sät immer wieder Zweifel an Wahlen

Trump hat wiederholt Zweifel an der Integrität und Sicherheit von Wahlen in den USA geäussert. Seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 gegen Joe Biden erkennt er bis heute nicht an. Zuletzt wiederholte er seine Behauptung eines angeblichen Wahlbetrugs bei seiner Rede an die Nation in der vergangenen Woche - kurz vor den Zwischenwahlen im November. Er warf auch China einen grossangelegten Versuch der Einflussnahme vor.