Nach der Rettung eines US-Waffenoffiziers im Iran will Präsident Donald Trump an diesem Montag (19.00 Uhr MESZ) im Weissen Haus eine Pressekonferenz mit Vertretern des Militärs geben. Sie könnte Aufschluss darüber geben, wie es dem schwer verletzten Soldaten mittlerweile geht und wie genau der heikle Rettungseinsatz auf feindlichem Gebiet abgelaufen ist. Der Kampfjet war vom Iran abgeschossen worden. Auch der Pilot wurde gerettet.