Die Lufthansa hatte kürzlich einen Vorschlag zur Lösung des Tarifkonflikts um die umstrittenen Betriebsrenten gemacht. Dieser sieht einen Verzicht auf die bisher übliche Übergangsversorgung für vorzeitig ausscheidende Beschäftigte vor. Die dafür aufgewendeten Mittel könnten kostenneutral in die betriebliche Altersversorgung sämtlicher Pilotinnen und Piloten einfliessen und die Betriebsrenten für alle um bis zu 50 Prozent erhöhen. Kollegen, die absehbar vor der Übergangsversorgung stehen, müssten aber noch darauf vertrauen können.