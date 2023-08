Nach dem Ende eines Streits mit Israel über gemeinsame Seegrenzen läuft im benachbarten Libanon die Suche nach bisher nicht erschlossenen Gasvorkommen an. Die Bohranlage Transocean Barents traf am Mittwoch etwa 120 Kilometer vor der Küste des Mittelmeerlandes ein. "Die Ergebnisse der Bohrungen sollten in zwei oder drei Monaten sichtbar sein", sagte der geschäftsführende Energieminister Walid Fajad. "Wir sind optimistisch."

16.08.2023 17:16