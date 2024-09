Ein Zurück gebe es auf jeden Fall nicht. «Ich bin überzeugt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben», sagte Meier. Ein «Big Bang», also eine Modernisierung in einem Schritt, wäre laut Meier aus Sicherheits- und Kostengründen unrealistisch gewesen. Er verglich den Modernisierungsprozess mit einer Operation am offenen Herzen, was das System anfällig mache.