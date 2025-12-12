Trump zu Einsätzen: «Es geht um viele Dinge»

Auf die Frage des Journalisten, ob der Hintergrund der Öltanker-Beschlagnahme Drogen oder Öl sei, antwortete Trump auch: «Es geht um viele Dinge.» Er warf Venezuela erneut vor, «Millionen» Menschen von Gefängnissen, Gangs, dem Drogendealer-Milieu und psychischen Einrichtungen in die USA gelassen zu haben. Die US-Regierung verfolgt in der zweiten Amtszeit Trumps eine scharfe Abschiebepolitik. Trump sagte auch über das Land - ohne näher darauf einzugehen: «Sie haben uns schlecht behandelt, und ich schätze, jetzt behandeln wir sie auch nicht besonders gut.»/rin/DP/zb