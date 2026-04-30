Kreml: Zustimmung aus Kiew nicht nötig

Kremlsprecher Dmitri Peskow erwiderte, für die Durchsetzung der Waffenruhe zum Tag des Sieges sei die Zustimmung Kiews nicht nötig. «Das ist eine Entscheidung des russischen Staatsoberhaupts, und sie wird realisiert», sagte Peskow. Natürlich sei eine angemessene Reaktion aus Kiew erwartet worden. «Bisher ist das nicht erfolgt», sagte der Kremlsprecher und wies damit die weitergehenden Forderungen Selenskyjs zurück./fko/DP/he