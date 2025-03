Anfang Januar war es in Brandenburg erstmals seit mehr als 35 Jahren zu einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Deutschland gekommen. Einige Staaten ausserhalb der EU verhängten daraufhin Importstopps für Fleisch und Milch aus der ganzen Bundesrepublik. In der EU gilt dagegen das Prinzip der Regionalisierung - Produkte von ausserhalb der Schutzzone rund um den betroffenen Betrieb können normal gehandelt werden.