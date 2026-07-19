Mit den beiden in Jordanien umgekommenen Soldaten stieg die Zahl der seit Kriegsbeginn Ende Februar getöteten US-Soldaten auf 16. Das zuständige US-Regionalkommando teilte später mit, die nächtliche ‌Angriffswelle sei abgeschlossen. Es seien Anlagen des iranischen Militärs zur Küstenüberwachung und Luftabwehr getroffen worden. Der iranischen Nachrichtenagentur Mehr zufolge gab es einen US-Angriff in der Nähe der Stadt Sirik an der Strasse von Hormus. ​Es seien jedoch keine Toten oder Verletzten und auch keine Schäden an ​der Infrastruktur gemeldet worden. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim nahm ​das US-Militär auch ein Ziel bei Schadegan nahe dem Persischen Golf und der Grenze zum Irak ins Visier.