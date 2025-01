Barrot meinte, man müsse aufwachen und sich militärisch weiter stärken. Einschüchtern und verunsichern lassen solle man sich aber nicht. «Wenn Sie mich fragen, ob ich denke, dass die USA in Grönland einfallen, ist die Antwort Nein», sagte der Franzose. Die Natur der USA sei nicht imperialistisch. «Sind wir in eine Epoche eingetreten, in der das Gesetz des Stärkeren zurückkehrt? Die Antwort ist Ja.»