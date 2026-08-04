Infolge des Krieges war die Schifffahrt in der für den Export von Öl und Gas wichtigen Meerenge quasi zum Erliegen gekommen, was die Preise an den Energiemärkten weltweit nach oben trieb. Die USA gerieten deshalb unter Druck. Nach Gesprächen über eine Öffnung der Strasse von Hormus soll es laut Trump in einer zweiten Phase um die «Denuklearisierung» des Irans gehen - das werde länger dauern, räumte er ein.