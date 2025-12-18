500'000 neu Vertriebene in der Provinz

Das IKRK ist an Friedensverhandlungen nicht beteiligt, sondern betont seine strikt neutrale und humanitäre Rolle. Es handelt mit allen Konfliktparteien Sicherheitsgarantien aus, um Verwundete von der Frontlinie zu evakuieren. Caccavo kommentierte die Friedensbemühungen nicht. Das IKRK sehe nur die vielen Verwundeten. In Bezug auf die Kämpfe sagte sie: «Es ist klar, dass die nicht beendet sind.» Die Vereinten Nationen schätzen, dass seit Anfang Dezember fast 500'000 Menschen in Süd-Kivu vertrieben wurden./oe/DP/stw