Weiterhin Streitpunkte
Beim Treffen der beiden Staatschefs Ende Oktober hatten sich die USA und China auf eine Lockerung der gegenseitigen Handelsbeschränkungen verständigt. Washington will seine Einfuhrzölle auf chinesische Waren von durchschnittlich 57 auf 47 Prozent senken, während Peking zusagte, im Gegenzug auch wieder mehr Sojabohnen aus den USA zu kaufen und bestimmte Exportkontrollen bei seltenen Erden für ein Jahr auszusetzen.
Trump sprach bei dem Treffen mit Xi in Südkorea von einem «fantastischen Deal», auch wenn viele Streitpunkte weiter bestehen./jpt/DP/stk
(AWP)