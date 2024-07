Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius muss sich auf die Suche nach einem neuen Unternehmenschef machen. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Joachim Kreuzburg strebe wegen seiner persönlichen Lebensplanung keine Vertragsverlängerung an, teilte der Dax -Konzern am Dienstag in Göttingen mit. Seinen bis November 2025 laufenden Vertrag werde er aber zu Ende führen.