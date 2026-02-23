Nach der Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi kündigt sich beim Spezialchemie-Hersteller Covestro ein Chefwechsel an. Das Unternehmen teilte in Leverkusen mit, dass der Vorstandsvorsitzende Markus Steilemann seinen bis Ende Mai 2028 laufenden Vertrag nicht verlängern werde. Ein Grund wurde nicht genannt. Der Aufsichtsrat werde rechtzeitig einen geordneten Nachfolgeprozess einleiten und Steilemann werde einen reibungslosen Übergang sicherstellen, hiess es weiter.