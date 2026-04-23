Der Bezahlsender Sky habe in seinem Portfolio alle 63 Spiele im DFB-Pokal. «Wir planen, dass diese Spiele zukünftig auch auf RTL+ zu sehen sind. Damit kann auch ein RTL+-Abonnent den kompletten DFB-Pokal verfolgen», meinte der CEO von RTL «So erreichen wir auch unser Publikum in kleineren Städten und Orten, wo ein DFB-Pokalspiel ein ganz besonderes Highlight ist.»