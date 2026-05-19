Uniper selbst verbreitete auf Anfrage per Mail ein vorbereitetes Statement: «Uniper freut sich über die heutige Ankündigung des Bundesministeriums der Finanzen», heisst es darin von Chef Michael Lewis. Der Konzern sei nun stabiler, resilienter und strategisch klarer aufgestellt. Das Geschäft sei konsequent auf verlässliche Erträge ausgerichtet und Uniper verfüge über eine starke Bilanz. «Damit sind wir nicht nur wieder in der Lage, Dividenden auszuschütten, sondern können zugleich gezielt in Wachstum und Transformation investieren - mit einer klaren Strategie für nachhaltigen Wert und Versorgungssicherheit.» Über Form und Zeitplan der Reprivatisierung entscheide aber der Bund, betonte der Konzern.