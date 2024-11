Der Wirtschaftswissenschaftler schätzt, dass auch die EU im Gegenzug Zölle einführen wird. «Das heisst, unsere eigenen Kosten werden höher, die Preise werden steigen. Zölle sind einfach inflationär», sagte Gropp. Er rechne damit, dass einige Unternehmen ihre Produktion in die USA verlagern könnten, weil der amerikanische Markt so wichtig sei. «Und das ist genau das, was Trump will.»/sus/DP/mis