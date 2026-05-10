Die US-Vermittler seien zudem mit dem Krieg im Nahen Osten beschäftigt gewesen, sagte Uschakow. Er machte einmal mehr deutlich, dass Russland zur Beendigung des Krieges bereit sei, wenn die Ukraine ihre Streitkräfte aus dem Donbass abziehe. «Sie wissen in der Ukraine, dass sie das tun müssen - und sie werden es früher oder später ohnehin machen», meinte Uschakow.