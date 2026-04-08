Der Preis für europäisches Erdgas ist nach einer vereinbarten Waffenruhe im Iran-Krieg deutlich gefallen. Die massgeblichen Future-Kontrakte fielen am Mittwoch um bis zu 20 Prozent, das bedeutet den grössten Tagesverlust seit über zwei Jahren. An der Börse in Amsterdam sank die Notierung für den richtungsweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat zuletzt um 17 Prozent auf 44,13 Euro je Megawattstunde (MWh). Seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran vor mehr als fünf Wochen war der Gaspreis auf bis zu 74 Euro geklettert.