Burnham hat in der Nacht den vakanten Parlamentssitz des Bezirks Makerfield gewonnen. Er holte in dem kleinen Wahlkreis 24.927 Stimmen und damit knapp 10.000 Stimmen mehr als der Kandidat der rechtspopulistischen Partei Reform UK, Robert Kenyon (15.696). Als «MP» (Member of Parliament) kann er nun den Premierminister in eine Führungswahl zwingen - und mit dem Rückhalt der Regierungspartei Labour ablösen.
Starmer steht nun stark unter Druck. Am Morgen gratulierte er seinem Rivalen in einem X-Beitrag mit nur knappen Worten. Mit Burnham habe er noch nicht direkt gesprochen, werde dies aber demnächst tun, sagte er./pba/DP/stw
(AWP)