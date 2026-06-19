Der unter Druck geratene britische Premier Keir Starmer lehnt nach dem Einzug seines innerparteilichen Rivalen Andy Burnham ins Parlament einen Rücktritt weiter ab. Sollte es zu einer Wahl um den Parteivorsitz kommen, werde er sich dieser stellen und sich nicht einfach zurückziehen, sagte der Regierungschef wenige Stunden nach der Nachwahl im Bezirk Makerfield. Es sei wichtig, dass die Labour-Partei «an einem Strang ziehe». Er habe im Sommer 2024 ein Mandat erhalten, «um Veränderungen herbeizuführen».