In der Anfangsmilch des Herstellers Vitagermine könnte der Giftstoff Cereulid vorhanden sein. Nachdem dasselbe Toxin Anfang Januar in Nestlé-Produkten festgestellt worden war, startete der Nahrungsmittelriese einen gross angelegten Rückruf in rund sechzig Ländern. Die giftige Substanz wird unter bestimmten Bedingungen von Bakterien der Art Bacillus cereus gebildet und kann heftiges Erbrechen auslösen.