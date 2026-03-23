Der lange AKW-Stillstand hat auch Auswirkungen auf die Solothurner Staatsfinanzen. Der Regierungsrat rechnet damit, dass Alpiq für 2025 sechs bis sieben Millionen Franken weniger Steuern bezahlen wird. Zudem entfallen laut Angaben des Regierungsrats die Wassergebühren in der Höhe von insgesamt 2,5 bis 3 Millionen Franken, weil das AKW Gösgen für die Kühlung weniger Aarewasser verdunstet.