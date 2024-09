Nach einem Zwischenfall bei der Fluggesellschaft Cathay Pacific sollen viele Airbus-Grossraumjets aus der A350-Reihe vorzeitig in die Wartung. Die europäische Luftfahrtbehörde EASA will eine entsprechende Lufttüchtigkeitsanweisung veröffentlichen, wie sie am Donnerstag in Köln mitteilte. Zuvor war an einem Triebwerk einer A350 von Cathay Pacific ein Feuer ausgebrochen. Der EASA zufolge sollen Fluggesellschaften nun die Treibstoffschläuche ihrer A350-Jets auf Mängel überprüfen und wenn nötig erneuern.