Eine Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bei verschiedenen Anbietern von Brandschutzartikeln zeigt, dass der Brand vom Neujahrsmorgen in Crans-Montana und die Berichterstattung über einen mangelnden Brandschutz vielerorts sehr viele Menschen alarmiert hat.
Am höchsten sei das Informationsbedürfnis bei der Eigentümern und Betreibern von Betrieben sowie von Vereinen und Gemeinden gewesen, heisst es bei der Gebäudeversicherung Bern (GVB). Die GVB schaltete in Folge eine Spezialseite für Betreiber und Eigentümer von Clubs und Nachtlokalen im Kanton Bern auf der Plattform heureka.ch auf. Im Januar stieg die Zahl der Zugriffe auf diese Plattform um über 160 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Seit Jahresbeginn stieg denn auch die Nachfrage nach Brand-Präventionsartikeln wie Rauchmelder, Löschdecken oder Löschsprays im GVB-Onlineshop markant. Es wurden bis 22. Februar rund 2600 Bestellungen mit total 11'000 Produkten getätigt. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum lediglich rund 600 Bestellungen mit total 2050 Produkten gewesen.
Nach wie vor stelle man eine erhöhte Nachfrage fest. Die Bestellungen seien im Januar aber noch deutlich höher gewesen, heisst es bei der GVB. «Wir sind aktuell bei rund 200 Prozent mehr Bestellungen als im Vorjahr.» Zu den am meisten nachgefragten Produkten gehören Rauchmelder und Funkrauchmelder, Löschsprays und Feuerlöschdecken.
Nachfrage stark angestiegen
Dass die breite Bevölkerung alarmiert und sensibilisiert worden ist, zeigen auch die rasanten Umsatzsprünge bei Brandschutzprodukten bei Digitec Galaxus. Beim grössten Schweizer Onlinehändler kaufte die Kundschaft seit Jahresbeginn zweieinhalbmal so viele Brandmelder, dreieinhalbmal so viele Produkte zur Brandbekämpfung (vor allem Löschdecken) und fast fünfmal so viele Feuerlöscher wie im Vorjahreszeitraum.
Die Nachfrage sei im Februar im Vergleich zum Januar 2026 etwas zurückgegangen, liege aber noch immer deutlich über dem Vorjahr, heisst es auf Anfrage. Konkret wurden über 60 Prozent mehr Gefahrenmelder, 150 Prozent mehr Brandbekämpfer und rund 110 Prozent mehr Feuerlöscher als noch im Februar 2025 verkauft. Stückzahlenmässig landeten Gefahrenmelder klar am häufigsten in den digitalen Warenkörben bei Digitec Galaxus, gefolgt von Löschdecken.
Auch bei den beiden Baumärkten Jumbo und Bauhaus ist die Nachfrage in den beiden ersten Monaten des Jahres aussergewöhnlich gestiegen. Bei Jumbo liegen die Verkaufszahlen von Brandschutzartikeln je nach Artikel rund zwei- bis dreimal höher als im Vorjahr. Gefragt waren insbesondere Feuerlöscher, Rauchmelder und Kamerasysteme.
Bauhaus verzeichnet von Anfang Jahr bis zum 23. Februar bei Feuerlöschern, Alarmanlagen und Rauchmeldern ein Absatzplus von fast 140 Prozent. Bei den Feuerlöschern hat sich die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht.
(AWP)