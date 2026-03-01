Am höchsten sei das Informationsbedürfnis bei der Eigentümern und Betreibern von Betrieben sowie von Vereinen und Gemeinden gewesen, heisst es bei der Gebäudeversicherung Bern (GVB). Die GVB schaltete in Folge eine Spezialseite für Betreiber und Eigentümer von Clubs und Nachtlokalen im Kanton Bern auf der Plattform heureka.ch auf. Im Januar stieg die Zahl der Zugriffe auf diese Plattform um über 160 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.