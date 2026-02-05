Rasche Änderung nicht zu erwarten

Eine rasche Änderung sei nicht zu erwarten, sagte BWO-Direktor Martin Tschirren vor den Medien. Nach wie vor hinke die Bautätigkeit der Nachfrage hinterher. Am stärksten spürbar sei die Verknappung im tiefen Preissegment, aber immer mehr werde auch das mittlere Segment erfasst. Die Angebotsmieten stiegen um 3 bis 5 Prozent im Jahr.