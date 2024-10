Ein deutliches Plus bei Impfstoffen hat dem französischen Pharmakonzern Sanofi ein überraschend gutes drittes Quartal beschert. Der Konzernumsatz stieg um fast 12,3 Prozent auf 13,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Ohne Wechselkurseffekte war das Wachstum noch grösser. Analysten hatten mit einem kleineren Umsatzplus gerechnet. Vor allem Impfungen gegen Grippe sowie gegen einen Atemwegsvirus waren gefragt.