Die Entwicklung zeige die zunehmende Relevanz von KI-Technologien in verschiedenen Branchen und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, heisst es in der am Mittwoch veröffentlichten PwC-Studie vom Mittwoch. Der Anteil am Gesamtmarkt sei allerdings mit 1,4 Prozent noch immer gering.