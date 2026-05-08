Im neuen, gerade begonnenen Geschäftsjahr will Nitendo von weiteren Spieleneuheiten für die Switch profitieren. Allerdings dürfte der Erlös dennoch sinken, denn im zweiten Jahr dürften die Verkäufe der Switch nicht mehr ganz so hoch ausfallen. So rechnet das Unternehmen hier mit 16,5 Millionen verkauften Konsolen nach 19,9 Millionen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Konkret stellt der Konzern einen Umsatz von 2,05 Billionen Yen und einen operativen Gewinn von 370 Milliarden Yen in Aussicht./mis/err/jha/