Die Lage auf dem Büromarkt wird als «relativ stabil» beschrieben. In Zürich etwa werde die Nachfrage in der Stadt und den zentralen Stadtkreisen weiterhin als «sehr gut» eingeschätzt, das Marktumfeld in der Peripherie bleibe hingegen schwierig. In Bern sei dieser Unterschied weniger stark ausgeprägt, während in Basel generell eine schwächere Nachfrage wahrgenommen werde.