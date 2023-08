In den vergangen zehn Jahren hat sich die Zahl der in der Schweiz zugelassenen Wohnmobile konkret mehr als verdoppelt. Auf 10'000 Einwohner kommen hierzulande aktuell 99 Camper. Besonders hoch ist der Anteil in den ländlichen Regionen, mit den Kantonen Obwalden (164), Nidwalden (157) und Appenzell Ausserrhoden (144) an der Spitze, wie das Autoportal AutoScout24 am Montag mitteilte. Am unteren Ende landeten in der Analyse hingegen die urbanen Kantone Basel-Stadt (54) und Genf (40).