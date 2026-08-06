Die am Donnerstag veröffentlichte Analyse zur sogenannten Nachhaltigkeitsinitiative zeigte, dass das Bevölkerungswachstum auch bei einer Mehrheit des Nein-Lagers als Belastung für die Infrastruktur wahrgenommen wurde. Ausschlaggebend für die Ablehnung waren jedoch Bedenken wegen möglicher wirtschaftlicher und aussenpolitischer Folgen. Die Vorlage wurde mit einem Ja-Anteil von 45,2 Prozent abgelehnt und verfehlte auch das Ständemehr.