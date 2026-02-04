Starten werde die Verlängerung für den Immobiliendienstleister am 6. Februar, wobei der Zahlungsaufschub während sechs Monaten bis am 6. August 2026 gelte, wie es in der SHAB-Publikation weiter hiess. Den Entscheid dazu habe das Gericht am 29. Januar getroffen. Beschwerden dagegen können innert zehn Tagen gestellt werden. Im Juli 2025 hatte das Unternehmen schon einmal eine Verlängerung erhalten.