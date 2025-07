Die globale Konfrontation treffe die Schweiz direkt. Sie sei nicht Beobachter, sondern mit ihrer Lage in der Mitte Europas direkt betroffen von der veränderten Weltlage, sagte der Chef des Nachrichtendiensts des Bundes (NDB), Christian Dussey, am Mittwoch vor den Medien in Bern. «Unser Lageradar zeigt 15 Brennpunkte gleichzeitig - eine solche Bedrohungsdichte haben wir noch nie erlebt.» Man habe auch Anschläge in der Schweiz und im Ausland verhindern können. Dabei habe es sich meist um islamistische Anschlagspläne gehandelt.