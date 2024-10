Seit Jahresbeginn 2024 registriert der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) eine intensivierte internationale Dynamik bei dschihadistischen Akteuren, wie dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht zu entnehmen ist. Dies widerspiegle sich etwa in einer Häufung polizeilicher Interventionen in Europa wegen Terrorverdachts.