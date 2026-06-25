China: China setzt die wirtschaftliche Abhängigkeit der westlichen Wirtschaft zunehmend als Druckmittel ein, wie der NDB schreibt. Das Land habe Russland zu seinem ersten politischen Partner gemacht und spiele eine Schlüsselrolle bei der Fortsetzung des Krieges gegen die Ukraine. China sei bestrebt, die weltweit grösste Wirtschafts-, Technologie- und Militärmacht zu werden. Dabei versuche das Land, sich im Ringen um technologische Vorherrschaft in der Schweiz Vorteile zu verschaffen; so sei der Forschungsplatz Schweiz ein attraktives Ziel für China.