Laut von Burg könnte der Iran «asymetrische Anschläge gegen israelische, jüdische und amerikanische Ziele in der Schweiz» einsetzen. Damit sind neben möglichen Terroranschlägen auch Sabotageakte, Desinformationskampagnen, Demonstrationen und Cyberangriffe gemeint. Eine Gefahr gehe nicht nur vom Regime selbst aus, sondern auch von dessen Verbündeten wie der Hisbollah oder der Hamas.