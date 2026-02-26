Deutschland könnte erstmals Frau als Staatsoberhaupt bekommen

Steinmeier ist der zwölfte Bundespräsident. Eine Frau wurde noch nie an die Staatsspitze gewählt. Dies könnte sich jetzt ändern, da aus fast allen Parteien der Ruf kommt, dass das nächste Staatsoberhaupt eine Frau werden soll. Gehandelt werden unter anderem Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) und Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Auch der Name Klöckner fällt in jüngster Zeit. Möglich wäre aber auch, dass das Amt von jemandem ohne politische Karriere übernommen wird./sk/DP/jha