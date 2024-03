Die Fahrgäste waren wie bei vorigen Streiks vorbereitet. «Wie hier am Berliner Hauptbahnhof ist heute nicht viel los an den Bahnhöfen», sagte der Sprecher. Das werde auch am Freitag so sein. Bis 13.00 Uhr an diesem Tag soll der Ausstand offiziell dauern. Der eingeschränkte Fahrplan werde aber den ganzen Freitag über gelten, hiess es. Erst am Samstag beabsichtigt die Bahn wieder mit dem vollständigen Zugangebot unterwegs zu sein.