Seite an Seite stehen in diesen Tagen in der modernen Serviceanlage in Weinfelden neue und altbekannte Züge der Ostschweizer Regionalbahn Thurbo. Während die einen in der 99 Meter langen Halle für ihre kommenden Fahrten auf Ostschweizer Schienen vorbereitet werden, geht es für die anderen bald auf eine wesentlich weitere Reise, nämlich nach Ungarn. Die Rede ist vom Flirt Evo und den sogenannten Gelenktriebwagen (GTW) von Thurbo.